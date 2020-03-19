Мариуполь: Изолированы все контакты больного COVID-19, город запускает аппарат тестирования

В Мариуполе – 1 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, анализы еще 4-х жителей города дали отрицательные результаты. Состояние больного COVID-19 оценивается как удовлетворительное. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила на брифинге заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Мариупольского горсовета Ксения Сухова, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 18 марта в Мариуполе было госпитализировано 5 человек с острой респираторной вирусной инфекцией с подозрением на коронавирус. Согласно полученным из киевской лаборатории результатам, у 1 человека выявлена вирусная инфекция COVID-19, у 4-х жителей Мариуполя вирус не подвердился», – сказала Сухова.

Она отметила, что на сегодняшний день только киевская референс-лаборатория проводит тестирования на коронавирус. Кроме того, заместитель мэра назвала важным фактором, что заболевший при первых симптомах сразу же обратился к врачу, это минимизировало его контакты с другими людьми и позволило оперативно начать необходимое лечение.

«Пациент вызвал скорую медпомощь по телефону 103, полностью описал ситуацию и был сразу доставлен в специализированное отделение больницы скорой медицинской помощи. На сегодня собран круг контактных лиц, сразу же были приняты превентивные меры для изоляции и наблюдения семейными врачами данных людей. На сегодня все они здоровы», – рассказала заместитель мэра.

Присутствующая на брифинге директор Департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Светлана Макарова добавила, что в городе подготовлено 81 койко-место для приема возможных больных коронавирусной инфекцией. Все обеспечены необходимыми медикаментами и оборудованием, в том числе есть аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В Мариуполе заранее было приобретено и функционирует 80 аппаратов ИВЛ, а также 12 аппаратов есть в наличии в областной больнице интенсивного лечения, которые могут быть использованы при необходимости», – уточнила Макарова. Она также добавила, что город проводит закупку еще 19 дополнительных аппаратов ИВЛ.

По словам директора департамента, в Мариуполе до конца текущей недели планируется введение в эксплуатацию аппарата-анализатора для диагностики коронавируса, что позволит в кратчайшие сроки получать заключения по наличию инфекции.

Напомним, в Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта.