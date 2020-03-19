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Пожар на Донетчине: Погибла женщина

19.03.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске сегодня утром, 19 марта, в результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 7:16 спасателям сообщили о пожаре, который произошел в одной из квартир на ул. Дворцовая.

На месте происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что огонь вспыхнул в комнате одной из квартир многоквартирного дома. В результате пожара погибла женщина.

Спасатели локализовали пожар в 07:34 и ликвидировали в 07:44.

От Главного управления привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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