Прилетели из Египта: В Донецкой области еще у трех человек подозревают COVID-19

Три человека, ранее вернувшихся из Египта, госпитализированы в лечебные учреждения Константиновки и Мирнограда (Донецкая обл.) с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки, 18 марта, в Константиновке госпитализирована женщина с ребенком, которые вернулись из Египта. И в Мирнограде госпитализирована женщина, которая тоже вернулась из Египта с признаками острой респираторной вирусной инфекции», – сказал Педенко.

По его словам, биологический материал пациентов передается на исследование в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, в Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта.