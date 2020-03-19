Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса, – Минобороны

Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса. Об этом сообщил начальник Санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил подполковник медицинской службы Сергей Моргун, передает пресс-служба Минобороны Украины.

«4 офицера после возвращения из-за границы находились на обсервации в Главном военно-медицинском госпитале, сдали клинические, биохимические анализы и прошли тесты на коронавирус. Тесты на наличие вируса дали отрицательный результат. Эти офицеры уже приступили к выполнению своих обязанностей по должностям», – сообщил Моргун.

При этом военные медики обеспечены быстрыми тестами.

В Минобороны также сообщили, что в конце недели быстрых тестов для выявления коронавируса в распоряжении военных медиков станет значительно больше: из 1 млн тестов, которые доставят в Украину, часть передадут в военно-медицинские учреждения.