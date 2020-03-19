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На Донетчине у 30-летней женщины изъяли оружие и наркотики

19.03.20 11:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе 30-летнюю местную жительницу уличили в хранении оружия и наркотиков. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства женщины. В результате изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, таблетки неизвестного происхождения и порошкообразное вещество. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

«Накануне полицейские Центрального отдела получили оперативную информацию, что одна из жительниц местной многоэтажки хранит у себя дома наркотики и оружие. Утром 18 марта по месту жительства указанной женщины был проведен обыск. В ходе мероприятий были найдены: револьвер и пистолет снаряженные патронами, 150 таблеток неизвестного происхождения, а также емкость с порошкообразным веществом белого цвета», – рассказали в полиции.

Все изъятое отправлено на экспертизы, по результатам которых будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе – сообщения о подозрении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и по ч. 1 ст. 311 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров». Продолжается досудебное расследование.

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