Донетчина получила из госрезерва почти миллион медицинских масок

Донецкая область получила 980 тыс. медицинских масок из государственного резерва Украины. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил на брифинге в Донецкой облгосадминистрации директор департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в ближайшие дни маски будут выданы в лечебные учреждения и все службы, которые общаются с людьми. В первую очередь, как средство защиты маски нужны медикам, полиции, военным, социальным работникам.

«Мы обеспечили полицию, погранслужбу, выдали военным, социальным службам, учреждениям здравоохранения. Водители городского транспорта, коммунальные службы – это зона ответственности городских властей», – уточнил Колесник.

Директор департамента отметил, что на сегодня медицинские работники в Донецкой области обеспечены индивидуальными средствами защиты, однако этого недостаточно.

«В случае интенсивного их использования, мы сможем продержаться от 7 до 10 дней», – сказал Колесник и добавил, что это касается учреждений здравоохранения.