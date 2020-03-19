Второй за неделю: Правоохранителям Соледара сдался экс-участник НВФ

В Соледаре (Донецкая обл.) полиции сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). В 2014-м году мужчина дежурил на блокпосту. Спустя 5 лет он решил признаться в противозаконной деятельности и избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

47-летний мужчина признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к НВФ.

«Новобранца боевики направили на блокпост, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул противозаконную деятельность и начал вести скрытый образ жизни. Из средств массовой информации бывший наемник узнал о возможности освобождения от ответственности и воспользовался этим шансом. Он дал показания относительно своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи», – рассказали в полиции.

Если будет установлено, что на время пребывания в рядах НВФ «ДНР» мужчина не совершал тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины его освободят от уголовной ответственности.

«Полиция Бахмута сообщает: чтобы начать новую жизнь без необходимости постоянно скрываться и страха, бывшие участники не предусмотренных законами Украины военизированных или вооруженных формирований должны обратиться в полицию по телефонам 095-09-46-121 или 102», – отметили в пресс-службе.