В Донецке показали очередь в магазин за мясом (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке – большие очереди в фирменный магазин «Шахтерская птицефабрика». Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Один из местных жителей запечатлел размер очереди к магазину.

При этом многие дончане отмечают, что в этот магазин всегда собираются очереди, так как там недорогое мясо, и это не имеет отношения к ажиотажу, связанному с распространением коронавируса:

Данил: «Там все время такая очередь»;

Дима: «Да хватит панику нагнетать! На Шахтерской птицефабрике постоянно очередь из пенсионеров, ибо "там на 3 рубля дешевле"»;

Алексей: «У Шахтерской птицефабрики всегда очередь, зачем панику подогревать, у нас народец одичалый, сейчас побегут и мясные опустошать».

Другие же люди отмечают, что в очереди – не только пенсионеры.