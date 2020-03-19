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В Донецке показали очередь в магазин за мясом (Фото)

19.03.20 15:26
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Донецке – большие очереди в фирменный магазин «Шахтерская птицефабрика». Об этом сообщают местные жители в соцсети.

Один из местных жителей запечатлел размер очереди к магазину.

При этом многие дончане отмечают, что в этот магазин всегда собираются очереди, так как там недорогое мясо, и это не имеет отношения к ажиотажу, связанному с распространением коронавируса:

  • Данил: «Там все время такая очередь»;
  • Дима: «Да хватит панику нагнетать! На Шахтерской птицефабрике постоянно очередь из пенсионеров, ибо "там на 3 рубля дешевле"»;
  • Алексей: «У Шахтерской птицефабрики всегда очередь, зачем панику подогревать, у нас народец одичалый, сейчас побегут и мясные опустошать».

Другие же люди отмечают, что в очереди – не только пенсионеры.

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