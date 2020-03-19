В Славянске заработает лаборатория по тестированию на коронавирус, – ДонОГА

Донецкая область закупает аппарат для лабораторного исследования анализов на коронавирус. При наличии тест-систем он заработает в Славянске уже через неделю. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сегодня, 19 марта, на брифинге в ДонОГА.

«Областной государственной администрацией выделены средства и вчера прошла проплата за оборудование (анализатор тестов на коронавирус) для лаборатории, которая работает в центре СПИДа в Славянске, где есть подготовленное помещение и есть специалисты, которые могут работать с таким оборудованием», – сказал Колесник.

Он также добавил, что если текущие обстоятельства и ситуация не изменятся, то в понедельник, 23 марта, аппарат для тестирования будет уже в Донецкой области в сопровождении инженера, который инсталлирует его для работы.

«И если все пойдет без изменений, то до конца следующей недели мы сможем также начать диагностику на коронавирус уже в лаборатории в Славянске. Если будут тесты»,– подчеркнул руководитель облздрава.

По словам Владимира Колесника, в Донецкой области пока нет тестов на COVID-19, их распределение по регионам Украины ожидается в ближайшее время.

Напомним, Фонд Рината Ахметова закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса. Анализатор выдает результаты теста всего за 2 часа. Кроме того, Фонд закупит для страны 20 тыс. экспресс-тестов для выявления инфекции.