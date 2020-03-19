В 20 раз больше: В Славянске работники «Содового завода» добились выплаты долгов по зарплате через Европейский суд

Бывшие сотрудники обанкротившегося ОАО «Содовый завод» (г. Славянск, Донецкая обл.) добились выплаты задолженности по заработной плате через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Первые решения суда были исполнены, проблема остается в последнем решении ЕСПЧ – по нему люди выплаты так и не получили, помимо зарплаты заявители должны получить по 2 тыс. евро в качестве морального ущерба. Об этом на условии анонимности «Донецким новостям» рассказали бывшие работники завода.

Содовый завод остановился в 1996 году. «А что такое химическая промышленность? Если производство останавливается, то оно уже не восстанавливается. Сначала приходили санаторы, типа пытались восстановить работу. Но будем говорить честно – санаторы приходили только воровать. И в 2001 году предприятие объявили неплатежеспособным», – делится бывший работник предприятия.

ОАО «Содовый завод» был признан банкротом в 2003 году постановлением Хозяйственного суда Донецкой области. Предприятие было передано в Фонд госимущества Украины, на нем до сих пор работает ликвидационная комиссия, имущество распродавалось на торгах (кстати, сейчас к выставлению торги готовится уже последний лот).

Задолженность по зарплате тянется еще с 1997 года. Начиналось с общей суммы в 5 млн грн. На 1 марта 2009 года долг по зарплате перед примерно 3900 работниками составлял 4,7 млн грн, на 31 декабря 2015 года – уже 4,1 млн грн, на 1 марта 2017 року – 4 млн грн. Сейчас это около 3 млн грн.

Часть долга погашалась по мере продажи имущества предприятия, на основании решения национальных судов, но основные выплаты были по решениям Европейского суда по правам человека.

«Суммы задолженности у большинства сотрудников по нынешним меркам были небольшие Максимально – это 3-4 тыс. грн, у кого – 5 тыс. грн. И лишь у единиц 6 тыс. грн. А так в среднем 2-3 тысячи. Это суммы, которые числились по делу о банкротстве. Но люди пошли в суды. Пройдя суды местной инстанции, но так и не получив свои выплаты, начали индивидуально обращаться в ЕСПЧ. По решениям ЕСПЧ суммы увеличивались в десятки раз – потому что учитывалась инфляция, начисления за каждый день просрочки выплаты. И, например, у человека вместо 5 тыс. грн становилось около 100 тыс. грн», – пояснил представитель бывшего трудового коллектива.

Как уверяют на заводе, часть первых индивидуальных решений ЕСПЧ была выполнена. Но из указанной в них суммы задолженности с предприятия списывалась именно та небольшая сумма, которая проходила по бухучету, по делу о банкротстве. Поэтому за столько лет общая сумма долга сократилась лишь с 5-ти до 3 млн грн. «Основная проблема в том, что в начале 2000-х было иное законодательство по истребованию долгов, проще, чем сейчас. В те годы люди обращались в суды общей инстанции с исками на предприятие, а по нынешним нормам нужно обращаться в хозяйственный суд в качестве кредитора – и тогда бы их признали конкурсными кредиторами, как это требует нынешнее законодательство. А как кредиторы по делу о банкротстве они не обращались. Но, как бы там ни было, у людей по данным бухгалтерского учета задолженность эта числится. Первые решения ЕСПЧ исполнялись, указанных в них сотрудников завода разыскивали, обзванивали, они приходили, писали заявление и на содовом заводе списывалась "бухгалтерская" часть задолженности. То есть это сумма без пени, без штрафов, без инфляции. Редко у кого выплата 5-6 тыс. грн была – это с десяток-двадцаток людей. А так 700 грн, 1,5 тыс. грн, 2-3 тысячи – такие суммы у нас проходили, небольшие», – пояснил источник, приближенный к руководству «Содового завода».

Основная часть долга, установленная решением ЕСПЧ, должна погашаться государством. Именно этих выплат и добиваются сотрудники «Содового завода».

На данный момент не выполнено последнее решение ЕСПЧ, принятое в 2017 году. В октябре того года инициативная группа работников получила письмо, подписанное заместителем секретаря Большой палаты ЕСПЧ Сореном Пребенсеном. В нем указано, что суд решил присоединить их заявление к делу «Бурмич и другие против Украины» и передать в Комитет министров Совета Европы. В итоге, иск славянцев был объединен с делами других пострадавших украинцев, которые при банкротстве предприятий до сих пор так и не смогли получить компенсацию за невыплаченную заработную плату. Всего по делу «Бурмич и другие» числится 12 143 заявления.

ЕСПЧ в решении указал, что ожидает от Украины принятия мер для решения проблемы в целом, а не индивидуальное исполнение каждого решения национального суда.

Дело в том, что в Украине приняты закон «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» и для его реализации – Постановление КМУ № 408 от 07.03.2007. Но данные документы предусматривают выплаты только по индивидуальным решениям ЕСПЧ. И чиновники утверждают, что решение по коллективному делу «Бурмич и другие против Украины» не подлежит установленной национальным законодательством процедуре исполнения.

Для выполнения решения по делу «Бурмич и другие…» правительство должно внести изменения в некоторые постановления Кабинета министров Украины – это позволит разблокировать процесс исполнения подобных решений и выплату компенсаций людям. Но до сих пор такое решение Кабмином не принято, правда, рассмотрение вопроса прежним правительством Алексея Гончарука планировалось на март. Как будет решен вопрос в связи со сменой украинского правительства и пандемией коронавируса – пока не известно.

Отметим, что решением ЕСПЧ по делу «Бурмич и другие…» каждому искодателю определена также моральная компенсация – по 2 тыс. евро. Т.е. Украина должна будет компенсировать заявителям более 24 млн евро. Основные же выплаты по неисполненным решениям национальных судов (с учетом пени, штрафов, инфляции), по некоторым оценкам, могут составить миллиарды гривен.

Как сообщалось ранее, во времена СССР в Украине функционировало три содовых завода, в том числе и в Славянске. Сейчас о некогда мощном предприятии напоминают лишь останки строений, уродующие зону города. После аннексии Крыма Украина лишилась единственного своего содового завода. В этой связи с 2014 года рассматривается вопрос о строительстве в Славянске нового индустриального химического парка по производству соды.