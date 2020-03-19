До стабилизации эпидситуации: В «ДНР» приостановили верификацию пенсионеров

В «ДНР» «пенсионный фонд» приостановил работу по верификации получателей пенсионных выплат. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба «пенсионного фонда».

«Пенсионный фонд ДНР сообщает о приостановлении работы по проведению верификации получателей пенсий до стабилизации эпидемиологической ситуации. О возобновлении деятельности по данному направлению работы будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Также в «ДНР» утверждают, что при этом «пенсионный фонд и его территориальные управления продолжают свою работу в обычном режиме согласно графику приема граждан».

Напомним, в «ЛНР» верификацию получателей пенсионных выплат приостановили до 31 марта.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификацию пенсионеров намерены были проводить с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня.