15 тыс. грн за сутки: На Донетчине продолжают орудовать мошенники

На Донетчине мошенники за сутки украли у доверчивых жителей области более 15 тыс. грн. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что правоохранители Волновахи, Марьинки и Угледара открыли уголовные производства по 5 фактам мошенничества.

Так, в Волновахском районе на «классическую» уловку мошенников «ваш родственник попал в беду» попалась пенсионерка.

«Женщине позвонили неизвестные, которые представились работниками прокуратуры и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и ей необходимы деньги. На эмоциях потерпевшая не догадалась позвонить своим родным, чтобы проверить информацию и перевела на продиктованый мошенниками счет 5 тыс. грн», – рассказали в полиции.

Еще один жительница района «приобрела» через торговую интернет-платформу мотоблок. Женщина заранее заплатила 1 650 грн за товар, который в итоге так и не получила, а «продавец» перестал выходить на связь.

Третий случай мошенничества произошел с жительницей Волновахи. 20-летняя потерпевшая заказала и полностью оплатила поездку через «BlaBlaCar». В конечном итоге, свободные места, как и сам перевозчик, оказались фейковыми.

А в Марьинском районе мужчина заказал через интернет продуктовые товары на сумму 4 тыс. грн. Ни покупки, ни денег он так и не дождался.

В Угледаре, уже вторые сутки, местные жители также становятся жертвами аферистов. На этот раз мошенники обогатились за счет 31-летнего мужчины на сумму 4 тыс. грн.

По всем фактам следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).