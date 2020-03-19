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На Донетчине возобновляет работу санитарно-эпидемиологическая служба

19.03.20 13:36
Василий Гончаренко / Фото: скриншот видео
Василий Гончаренко / Фото: скриншот видео

В Донецкой области восстанавливают работу санитарно-эпидемиологической службы. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге в Краматорске сообщил руководитель Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Василий Гончаренко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Восстановлена деятельность санитарной службы Украины. С этого дня меня как директора лабораторной службы Министерства здравоохранения уполномочили исполнять обязанности главного государственного санитарного врача в Донецкой области. Я раньше работал главным санитарным врачом города Краматорска 17 лет, многие специалисты меня знают», – сказал Гончаренко.

Он отметил, что санэпидслужба будет работать над обеспечением стабильной ситуации в области.

«Мы будем совместно и с полицией, и с учреждениями здравоохранения выполнять свои полномочия, чтобы у нас в регионе была эпидситуация стабильной», – резюмировал Гончаренко.

Напомним, заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномочен правительством назначать главных санитарных врачей в регионах. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

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