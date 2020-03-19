В зону ООС приехали министр обороны и начальник Генштаба (Фото)

Министр обороны Украины Андрей Таран и начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершили рабочую поездку в район проведения Операции объединенных сил. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Важным направлением работы стала оценка перспектив реализации инфраструктурных проектов. Осмотрены как уже созданные объекты, так и те, что находятся в состоянии строительства или только на стадии проектной документации. Основные из них – это полевые лагеря, военные городки для частей и подразделений, местом дислокации которых определены Донецкая или Луганская область.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко доложил о текущей ситуации в районе ответственности, о количественном составе и характере действий противника и привел последние факты нарушений незаконными вооруженными формированиями режима прекращения огня.

Министр обороны Украины и начальник Генштаба также посетили позиции на участках вдоль линии разграничения, где противник в последнее время проявляет наибольшую активность.

Во время пребывания на КПВВ «Станица Луганская» наибольшее внимание обращалось на соблюдение принятых на государственном уровне требований и рекомендаций по предотвращению распространения коронавирусом COVID-19.

Внедрение действенных мероприятий по сохранению жизни и здоровья личного состава, поддержания необходимого уровня боеспособности подразделений в районе проведения операции в условиях объявленных карантинных мероприятий обсудили также и с командирами разных уровней. Отмечена важность практических шагов по недопущению распространения инфекции в подразделениях при проведении ротационных мероприятий и при выполнении задач в местах большого скопления людей.