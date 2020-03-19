На Луганщине выделили два миллиона гривен на экспресс-тесты и защитные костюмы для медработников

В Луганской области из областного бюджета выделены 2 млн грн на экспресс-тесты на коронавирус и защитные костюмы для медработников. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба администрации.

«Чтобы защитить граждан, мы должны, прежде всего, обезопасить медицинских работников. Поэтому срочно из областного бюджета выделяем по 100 тыс. грн каждому району и по 200 тыс. грн городам областного значения. Эти средства пойдут на закупку экспресс-тестов и дополнительной партии одноразовых защитных костюмов. Еще 200 тыс. грн вчера пошли на приобретение средств индивидуальной защиты для бригад "скорой помощи"», – сообщил Сергей Гайдай, комментируя внедрение очередных мероприятий по предупреждению заноса и распространения в Луганской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Указанные средства, согласно соответствующему распоряжению главы Луганщины, территории получат в качестве субвенции из областного бюджета.