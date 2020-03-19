В «ДНР» отменили спортивные и молодежные массовые мероприятия

В «ДНР» отменили все спортивные и молодежные массовые мероприятия с 19 по 31 марта в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на «министерство молодежи, спорта и туризма».

Сообщается, что с 19 по 31 марта отменяются все «спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные, молодежные и патриотические мероприятия, а также командирование спортивных и молодежных делегаций за пределы ДНР».

«Мероприятия будут проведены после снятия режима повышенной готовности на территории республики», – уверяют в «республике».

«Структурным подразделениям минспорта в городах и районах рекомендовано отменить мероприятия местных уровней и запланировать их перенос, субъектам физической культуры и спорта, а также работающим по направлению молодежной политики – прекратить до 31 марта проведение учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий и очной работы и организовать дистанционное обучение», – добавляют в «ДНР».

Как сообщалось, на временно неподконтрольной территории Донецкой области 17 марта продолжали игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводили массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО с РФ.

Также сообщалось, что 18 марта в «ДНР» и «ЛНР» в штатном режиме работали школы, детские сады, бары, рестораны. То есть полноценные меры карантина в связи с предотвращением распространения коронавируса полностью отсутствовали.

Кроме того, сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей действует «приказ администрации ЛНР» и «ДНР» по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Однако фактически никакого противодействия COVID-19 не проводят.

При этом, по информации правозащитников, за прошлую неделю с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек.