Продукты дорожают: В Донецкой области решили разобраться с ростом цен

За последние несколько дней в Донецкой области фиксируется рост цен на продукты питания. В этой связи в облгосадминистрации проведут совещание с главами городов и районов по поводу ценообразования на продукты и обеспечения средствами индивидуальной защиты. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По поводу продуктов питания и средств индивидуальной защиты – сегодня будет проведено селекторное совещание с городскими головами, председателями райгосадминистраций, председателями объединенных территориальных громад. На повестке дня будет общая ситуация, и потом вопрос по поводу обеспечения продуктами питания. Отдельно будет стоять вопрос о ценообразовании и законности возможного роста цен на наиболее распространенные продукты, а также вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты коммунальных служб, которые непосредственно контактируют с людьми», – сказал Кириленко.

По его словам, цены на продукты начали расти буквально за последние 2 дня.

«Роста цен не должно быть. Сам механизм влияния на частника, который закупает и на каком-то этапе хочет больше заработать денег, – это нужно проработать», – отметил глава области.

Напомним, Министерство экономики и сельского хозяйства Украины каждые 2 дня делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.