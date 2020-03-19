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На Луганщине объявили в розыск члена НВФ «ЛНР» и задержали мужчину при попытке продажи боевой гранаты

19.03.20 17:14
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

На Донбассе пограничники из состава Объединенных сил продолжают противодействовать террористическим угрозам. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Несмотря на сложности, связанные с проведением мероприятий недопущения распространения коронавирусной инфекции, оперативные сотрудники Госпогранслужбы продолжают активно выявлять ныне действующих боевиков и лиц, зарабатывающих на продаже оружия», – говорится в сообщении.

Так, на днях по материалам, полученным офицерами оперативно-розыскного подразделения Луганского пограничного отряда, следователи Национальной полиции объявили в государственный розыск члена незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР».

Также, вчера, 18 марта, в рамках реализации оперативной информации, не допущена попытка продажи боевой гранаты РГД-5 жителем Луганской области. Мужчину и гранату пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.

В пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации уточнили, что 37-летнего гражданина остановили в населенном пункте Золотое. «В ходе проверки документов и досмотра вещей гражданина установлено, что последний во внутреннем кармане куртки спрятал предмет, внешне похожий на корпус гранаты РГД-5. Мужчина сообщил, что гранату ему передал его знакомый для дальнейшего сбыта и пообещал передать еще партию боеприпасов», – говорится в сообщении.

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