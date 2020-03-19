Транспорт на карантине: Как проверяют соблюдение правил перевозки пассажиров на Донбассе (Фото)

В Донецкой и Луганской областях патрульные полицейские проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина. Об этом сегодня, 19 марта, сообщают пресс-службы патрульной полиции Краматорска и Славянска и Луганской области.

«Работа патрульных направлена ​​на профилактику среди населения. Объясняем, почему так происходит, подсказываем, как нужно, делаем замечания. Злостных нарушителей, которые на замечания инспекторов не реагируют, привлекаем к ответственности. Просим людей с пониманием отнестись к карантинным мероприятиям. Это необходимо для того, чтобы обезопасить себя и других от заражения вирусом. Каждый из нас должен понимать, что от соблюдения этих важных правил зависит наше с вами здоровье и жизнь. Сохраняйте спокойствие, выполняйте рекомендации врачей и пользуйтесь информацией об эпидемиологической ситуации в стране только из официальных источников и будьте здоровы», – говорится в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Луганской области

Батальон патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск работает в усиленном режиме. «Мы, как и всегда, реагируем на все правонарушения. Также следим за выполнением ограничительных мероприятий – проверяем соблюдение перевозчиками условий перевозки пассажиров. Делаем это только в средствах индивидуальной защиты», – уточняется в сообщении.

Фото: Патрульная полиция Краматорска и Славянска

Теперь троллейбусы, автобусы и маршрутные такси могут перевозить не более 10 человек в салоне. Ограничения утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 16 марта 2020 года № 215 с изменениями, которые вносятся в постановление КМУ от 11 марта 2020 года № 211.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области полицейские составили 46 административных протоколов о нарушении правил карантина.

Напомним, на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Также Укрзализныця временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, начиная с 12:00 18 марта, а также вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов.