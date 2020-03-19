Ограничения на КПВВ: Истории людей, столкнувшихся с проблемами, и как они были решены

Мониторы Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), которые почти ежедневно работают на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), рассказали истории людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе, связанные с действующими временными ограничениями. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Фонда на своей странице в Facebook.

«В наши жизни вошли неслыханные ранее ограничения. Коснулись они и КПВВ. В частности, введены дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения. Что такое жизнь с ограничениями? Это когда тебя и твоего ребенка пропускают через КПВВ, а любимую жену – нет, когда ты с самого Киева везешь лекарства своему больному сахарным диабетом мужу, а тебе говорят – нет. Карантин не знает места обстоятельствам. Но хорошо, что человечность и понимание в некоторых случаях важнее. Ни один приказ или распоряжение не может предсказать обстоятельства, в которых оказываются люди», – говорится в сообщении.

КПВВ «Станица Луганская»

16 марта женщина с онкологическим заболеванием 4 стадии, которую выписали умирать из больницы временно неподконтрольного украинской власти Луганска, пыталась попасть домой – на подконтрольную правительству Украины территорию (ПУТ). Ее сопровождала дочь. Обе женщины имели регистрацию на ПУТ – поэтому проблем не должно было быть. «Однако оказалось, что у больной женщины, которая фактически истекала кровью на КПВВ, не было электронного разрешения на пересечение. На КПВВ ей помогли и помогли ускорить процесс оформления и выдачи пропуска. Но как быть дальше в таких случаях – никто не знает. Ведь эту ситуацию удалось решить только благодаря тому, что соответствующая служба (речь идет о Координационной группе (КГ), в зоне ответственности которой и оформление пропусков, работала на месте. То есть могла оперативно реагировать. Однако по состоянию на сегодня из-за карантина для связи с КГ остается только электронная почта ...», – рассказали правозащитники.

17 марта на этом же КПВВ другая женщина направлялась на ПУТ, чтобы встретить и забрать домой своего 8-летнего сына. Ребенок гостил у родственника. Прописана женщина на неподконтрольной правительству Украины территорию (НПУТ) и в соответствии с действующими ограничениями, пересекать КПВВ права не имела. Но, несмотря на обстоятельства, женщине пошли навстречу – по решению штаба ООС ей разрешили пройти КПВВ. Она смогла забрать ребенка, и они вместе вернулись домой.

КПВВ «Новотроицкое»

16 марта женщина со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) направлялась в сторону НПУТ с малолетней правнучкой без доверенности от родителей. Мать привезла дочь к бабушке на неделю, а сама поехала домой, на неподконтрольную территорию. Однако на КПВВ бабушку не пропустили из-за отсутствия документа. Мать не могла забрать ребенка, потому что ее не выпускали из НПУТ из-за открытого карантина. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с согласия начальника штаба пошли на уступки и с пониманием отнеслись к людям: бабушка связалась с матерью и отцом ребенка, которым разрешили выехать за ребенком на КПВВ и забрать ее на НПУТ.

16 марта женщина пыталась осуществить пересечение КПВВ в сторону НПУТ, хотя зарегистрирована в Киеве. Она ехала к своему мужу, который наблюдал за их квартирой в одном из населенных пунктов на НПУТ. Женщина сообщила, что у мужчины сахарный диабет и она везет ему лекарства. Сотрудники ГПСУ с согласия начальника штаба пошли на уступки и пропустили женщину. Но ее предупредили, что на период особого режима работы КПВВ до 3 апреля в обратном направлении ее уже не пропустят.

КПВВ «Гнутово»

16 марта муж, жена и их ребенок, которые постоянно проживают в неподконтрольном Донецке, возвращались домой на НПУТ. Однако при пересечении КПВВ у них возникли проблемы: поскольку мужчина имел регистрацию в Донецке, то его и ребенка пропустили, а женщину, которая зарегистрирована на ПУТ, – нет. После долгих выяснений, ряда согласований и шести часов ожидания на КПВВ, по решению Донецкого пограничного отряда, женщине дали разрешение на пересечение и пропустили на НПУТ. Семья вернулась домой.

Как сообщалось ранее, карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех КПВВ Донбасса.

Также сообщалось, что 16 марта сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска» задокументировали на пяти КПВВ Донбасса более 60 случаев, когда люди не смогли вернуться домой по своему фактическому адресу проживания.

Напомним, украинцев из временно неподконтрольных украинской власти части территорий Донецкой и Луганской областей будут пропускать на подконтрольную правительству территорию Украины во время карантина в случае критически важных жизненных обстоятельств. На время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.