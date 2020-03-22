Переселенцам: Можно ли не платить кредит во время карантина

В Украине потребитель, который просрочил взнос по потребительскому кредиту в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года (период карантина), освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

Так, к правозащитникам обратился переселенец со следующим вопросом: «Я переселенец из Луганска. В 2015 году взял в ипотеку квартиру в Киеве и ежемесячно платил банку средства по кредиту. Однако из-за карантина сижу без работы, жена в декрете с маленьким ребенком. Адресную помощь не получаем. Слышал, что можно не платить за кредит, пока карантин. Правда ли это?».

Согласно принятому Верховной Радой Украины 17 марта 2020 года Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)» потребитель, который просрочил взнос по потребительскому кредиту в период с 01 марта по 30 апреля 2020 года, освобождается от ответственности перед кредитодателем за такую просрочку.

Также, но не исключительно, потребитель освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пени и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) потребителем обязательства по такому договору.

В то же время запрещено увеличение процентов по договору о потребительском кредите по иным причинам, чем предусмотрено Гражданским кодексом Украины, в период с 01 марта по 31 мая 2020 года.

Соответствующие нормы распространяются также на:

договоры, содержащие условие о потребительском кредите в форме кредитования счета со сроком погашения кредита до одного месяца, и кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

договоры займа, которые не предусматривают уплаты процентов или любых других платежей за пользование предоставленными по таким договорам денежными средствами;

кредитные договоры, целью которых является предоставление потребителю права совершать сделки с финансовыми инструментами, если такие сделки совершаются с участием или при посредничестве кредитодателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг;

кредиты, предоставляемые по договорам, заключенным в результате урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, утвержденного судом;

кредиты, предоставляемые исключительно в рамках соответствующих государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу физических лиц и предусматривающие отдельные, определенные такими программами, условия кредитования, в том числе выплату процентов за пользование кредитом;

несанкционированный овердрафт, что является превышением суммы операции, проведенной по счету, над суммой установленного кредитного лимита, который обусловлен договором между кредитодателем и потребителем и не является прогнозируемым по размеру и времени возникновения;

кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора;

кредиты, предоставляемые ломбардами в случае передачи предмета залога на сохранение ломбарда, если только обязательства потребителя ограничиваются стоимостью предмета залога.

«Следовательно, в случае, если вы своевременно не оплатите средства за пользование кредитом в период с 01 марта по 30 апреля 2020 года, вы можете не платить неустойку, штраф, пеню и другие платежи, уплата которых предусмотрена вашим кредитным договором за просрочку исполнения (неисполнения, частичное исполнение) обязательств по такому договору. Однако надо при этом помнить, что закон не предусматривает освобождение от уплаты процентов за пользование кредитом вообще. Хотя их размер в период с 01 марта по 31 мая 2020 не может быть произвольно увеличен банком, проценты за пользование кредитом, установленные договором, за период карантина все-таки придется заплатить позже», – резюмируют правозащитники.