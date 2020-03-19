На Луганщине показали место обсервации, куда будут отправлять людей с подозрением на COVID-19 (Видео)

В Луганской области определили место для обсервации. Людей, которые будут иметь контакт с больными коронавирусом, изолируют в местный пансионат «Приволье».

Так, сейчас в санатории-профилактории «Приволье» в коридорах сумерки и эхо, но везде убрано и даже политы цветы. Именно в этом санатории на Луганщине будут проходить обсервацию люди, которые контактировали с инфицированными коронавирусом. «70 человек мы готовы принять. Отдельные комнаты с душевыми, с отдельными санузлами. Есть на 2-3 человек, это если семейные будут», – сообщил директор учреждения Сергей Проскура.

На сегодня, 19 марта, в области нет ни одного официально больного COVID-19. Поэтому и в санатории пусто. «Мы видели это здание, как более отдаленное. Потому что есть нормы, есть требования, которые мы видели, чтобы это было подальше от населенных пунктов. На тот момент мы видели это здание как более выгодное и более безопасное, чтоб это была хорошая природа, река, хорошая экология», – объяснила заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Наталья Романенко.

Сейчас в шахтерском профилактории отдыхающих нет. И коммуникации отключены. Если кого-то привезут на карантин – нужно будет включить воду и свет. «Протопить здание, выплатить заработную плату в размере 2,5 миллиона гривен людям, и возвратить их обратно на работу, после этого мы готовы принять», – заявил директор по социальным вопросам «Лисичанскугля» Эдуард Иванов.

Пространство также должны разделить на зоны ширмами с пленкой. По правилам изоляции даже готовую еду будут приносить в номера. Чиновники уверяют, что как только поступит сигнал от врача, то будут созданы все условия, чтобы поселенцам было комфортно. «Будет процесс подключения пищеблока. Завозим постель туда. То есть у нас будет где-то полдня довести санаторий к тому состоянию, что там могут размещаться люди», – заверил председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

Держать здесь будут 14 дней всех, кто контактировал с больными коронавирусом. Даже без признаков болезни. Все для того, чтобы помешать распространению вируса.

Напомним, в Украине по состоянию на 20:00 часов 19 марта, лабораторно подтвержден 21 случай заболевания в связи с коронавирусной инфекцией.

Источник: ТК «Донбасс»