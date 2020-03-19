На Донетчине составили несколько десятков протоколов о нарушении правил карантина

На Донетчине полицейские составили 46 админпротоколов о нарушении правил карантина. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В регионе продолжаются превентивные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Полицейские проводят профилактическую работу с владельцами торговых точек, транспортных предприятий. Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий заступают 600 сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Полицейские несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп, мобильных и стационарных блокпостов.

Кроме того, созданы совместные группы полиции и органов местного самоуправления. В превентивных мерах задействованы военнослужащие Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, установленных Кабинетом министров Украины, в частности проверяют владельцев магазинов, кафе, предприятия, предоставляющие услуги по пассажирским перевозкам.

«Главная задача – разъяснительная работа, полиция объясняет гражданам важность соблюдения карантина. В случае нарушений полицейские составляют административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. С 18 марта проверено около 2500 объектов и перевозчиков. В результате мониторинга установлено, что все учебные заведения (769) закрыты, массовые мероприятия в количестве более 10 лиц – не зафиксированы», – отметили в полиции.

К административной ответственности привлечены 46 нарушителей, среди которых 38 – субъекты хозяйствования, 8 – пассажирские перевозчики. Большинство нарушений зарегистрированы в Мариуполе и на территории обслуживания Бахмутского отдела полиции.

«Кроме обеспечения карантинных мероприятий, полицейские усиленно обеспечивают публичную безопасность и порядок, реагируют на сообщения граждан», – добавили в пресс-службе.