НБУ рекомендует банкам реструктуризировать кредиты на время карантина

Украинским банкам следует рассмотреть возможность применения льготного режима обслуживания кредитов на период карантина. С такой рекомендацией выступила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова на встрече с менеджерами крупнейших банков, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, позиция Национального банка в этом вопросе такова: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, и это не окажет негативного влияния на капитал банка.

«Клиенты нервничают и просят реальных подходов к реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными клиентами. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки работы отдельных компаний временно не работает», – отметила Екатерина Рожкова.

Замглавы НБУ напомнила, что Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.