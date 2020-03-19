Пенсии переселенцев: В ПФУ разъяснили, о чем ВПЛ не следует волноваться на период карантина

На период карантина пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не следует волноваться, если они не успели выехать с временно неподконтрольной власти Украины территории Донбасса, или не имеют возможности пройти физическую идентификацию в Ощадбанке. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины (ВПЛ) в Луганской области.

В ведомстве напомнили, что с целью предупреждения и возникновения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) Верховной Радой Украины 17.03.2020 под № 530-IX (законопроект №3219) принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Так, Законом №530-IX определено, что на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, «которая дает разумные основания полагать, что ВПЛ вернулось к покинутому месту постоянного проживания»;

остановка Ощадбанком расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации.

Это означает, что пенсионерам не следует волноваться:

в связи с пребыванием на временно неподконтрольной государственной власти Украины территории (ОРДЛО*), более 60 дней;

при отсутствии возможности прохождения физической идентификации в ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк).

Напомним, карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса. На время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

Также сообщалось, что переселенцы столкнулись с серьезными проблемами из-за ограничений на пересечение КПВВ.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что введение в период карантина запрета на пересечение линии разграничения через КПВВ на Донбассе по справке переселенца не скажется на начислении пенсий и социальных выплат.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей