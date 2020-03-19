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Децентрализация: Обновлена интерактивная карта Луганской области

19.03.20 18:15
Фото: скриншот
Фото: скриншот

Луганской областной государственной администрацией – областной военно-гражданской администрацией обновлены сведения, размещенные на интерактивной карте децентрализации Луганской области. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба ЛугОГА.

В частности, интерактивная карта отражает:

  • сведения о проекте перспективного плана формирования территорий громад, направленного на утверждение в Кабинет министров Украины;
  • действующий перспективный план;
  • состояние образования объединенных территориальных громад (ОТГ);
  • местонахождение государственных и коммунальных учреждений, оказывающих услуги населению;
  • а также содержит другие информационно-аналитические материалы.

Интерактивная карта размещена по ссылке.

Также доступ к интерактивной карте можно получить, просканировав QR-код с помощью камеры мобильного телефона:

В случае необходимости обновления или актуализации информации, размещенной на интерактивной карте, можно обращаться в управление по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации ОГА на электронный адрес lawdeploda@ukr.net.

Напомним, 13 января в Киеве стартовали первые в этом году консультации по созданию проектов перспективных планов областей. Тогда в Минрегионе обсуждали будущие конфигурации громад Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей. По словам главы области Сергея Гайдая, перспективный план формирования громад Луганской области будет экономически целесообразным.

Как сообщалось ранее, в Луганской области уже есть 24 ОТГ. По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%.

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