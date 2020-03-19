Пандемия коронавируса: В православных церквях запретили богослужения

Всем православным церквям следует временно прекратить проводить богослужения и другие обряды, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. С таким призывом сегодня, 19 марта, обратился Вселенский патриарх Варфоломей, отметив, что запрет будет действовать до конца месяца. Сами храмы при этом должны продолжить работу, сообщает «Сегодня».

«Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям», – заявил предстоятель Константинопольского патриархата.

В то же время, решение о запрете могут пересмотреть в зависимости от темпов распространения пандемии.

При этом монастыри продолжат проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям вход запретят.

Варфоломей добавил, что он и духовенство будут молиться за весь мир и «за его быстрое освобождение от этого испытания».