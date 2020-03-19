«Может заразить коронавирусом»: В Мариуполе жители многоэтажки требуют выселить соседку-медсестру

Сегодня, 19 марта, в Мариуполе жители многоэтажки требуют выселить из дома соседку-медсестру. Людей беспокоит, что женщина якобы может заразить их коронавирусом. Об этом сообщает «Телеканал ТВ7».

Так, жители начали собирать подписи с требованием, чтобы соседка самоизолировалась, или искала другое жилье. Такие действия людей возмутили медсестру. Ведь она утверждает, что никак не контактирует с единственным в городе больным коронавирусом и пациентами с подозрением.

Корреспонденту телеканала удалось выяснить, что сама медсестра работает в детском отделении одной из больниц Мариуполя.

Обе стороны конфликта вызвали к дому наряды полиции.

Напомним, в Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта. Состояние больного COVID-19 оценивается как удовлетворительное. Анализы еще 4-х жителей города дали отрицательные результаты.