На Донбассе НВФ обстреляли районы вблизи пяти населенных пунктов

Сегодня, 19 марта, на Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток 5 раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганского, Крымского (Луганская обл.), Красногоровки, Павлополя и Лебединского (Донецкая обл.). Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«С начала текущих суток до 12:00 зафиксировано пять вражеских обстрелов. По информации на данный момент, потерь с нашей стороны нет», – отметил Праута.

Так, по его словам, на Луганском направлении с полуночи НВФ 15 минут вели огонь по опорным пунктам украинских военных вблизи Новолуганского из противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. После 8:00 утра НВФ выпустили 20 мин 120-го калибра по украинским позициям вблизи Крымского.

В Донецком направлении, у Красногоровки НВФ с 5:30 утра выпустили 6 мин из миномета 120-го калибра и применили станковый противотанковый гранатомет.

«С 6:20 до 6:45 российско-оккупационные войска из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Павлополя. В районе Лебединского после 7 утра враг выпустил 12 мин калибра 82 мм, открывал огонь из автоматического гранатомета и пулемета», – сообщил Праута.

Он добавил, что, принимая во внимание имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, украинские военные на 2 обстрела НВФ ответили огнем из штатного пехотного вооружения.