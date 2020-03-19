Отмененные поезда: Укрзализныця продлила сроки возврата билетов

Акционерное общество «Укрзализныця» продлила сроки возврата билетов на отмененные рейсы поездов по Украине и за границу. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

«Возврат билетов, оформленных кассами Укрзализныци на внутреннем и международном сообщении и возврат средств в полном объеме за приобретенные в кассах билеты будет осуществляться после окончания карантинных мероприятий в течение: 90 суток для внутреннего сообщения; 180 суток для международного сообщения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, такой механизм введен для уменьшения случаев скопления граждан на вокзалах и станциях для возврата неиспользованных проездных документов.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам не обязательно обращаться в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета). Основанием для возврата денег будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки.

Кроме того, в компании призывают пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе людей.



Помимо этого, по информации «Укрзализныци», стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы пригородных поездов также возмещается в полном объеме.

Деньги за неиспользованные полностью или частично абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.

«Возврат осуществляется на основании заявления пассажира, в котором будет указано ФИО, полный адрес, контактный телефон, если абонементный билет льготный (именной, студенческий и т. п.) с указанием соответствующего документа», – сказано в сообщении.