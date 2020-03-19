Электрокаров и автобусов нет: Правозащитники рассказали, сколько человек пересекли КПВВ Донбасса и есть ли проблемы

Сегодня, 19 марта, мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» сообщили актуальную информацию о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса в связи с введением ограничительных мер. Об этом говорится на странице благотворительного фонда в Facebook.

Как отмечают мониторы, по состоянию на 11:00 утра 19 марта, КПВВ «Майорское» работал в штатном режиме с учетом введенных ограничений.

«Автобусного сообщения между Бахмутом и КПВВ нет. Люди добираются до КПВВ на такси. Автобусы с "нулевого" блокпоста до КПВВ работают. Людей, пересекающих КПВВ, сегодня еще меньше чем в предыдущие два дня», – сказано в сообщении.

На КПВВ «Станица Луганская» людей почти нет. Мобильное отделение «Ощадбанка» открыто, деньги в банкоматах есть. Электрокаров и автобусов нет.

«Координационная группа (КГ) на КПВВ не работает. Оформление электронных разрешений для отдельных граждан осуществляется через отправку документов по электронной почте КГ. Помощь в оформлении электронных разрешений предоставляет представитель БФ "Право на защиту". Утром на КПВВ находились пятеро человек. КПВВ работает в штатном режиме», – сообщили мониторы.

Что касается КПВВ «Марьинка», по состоянию на 10:00 с неподконтрольной украинским властям территории прибыли 49 человек. Автомобильной очереди нет, пешеходной – тоже. По состоянию на 12:00 автомобильной очередь со стороны подконтрольной территории Украины не было, машин не зафиксировано, в пешеходной очереди – 4 человека.

КПВВ «Гнутово» утром пересекли около 12 человек. Днем людей и машин не было.

Также, КПВВ «Новотроицкое» утром и днем в обоих направлениях пересекли около 20 человек.