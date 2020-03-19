В Мариуполе начали санобработку улиц

В Мариуполе в связи с проведением карантинных мероприятий стартовала ежедневная санитарная обработка улиц. Об этом рассказал первый заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает сегодня, 19 марта, пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в работе задействовано 11 единиц техники коммунальных предприятий «Зеленстрой» и «Коммунальник».

«Мы будем проводить обработку ежедневно. Сегодня наша задача – провести дезинфекцию около 200 км основных дорог и 150 км тротуаров», – отметил Когут.

Основными магистралями занимается «Зеленстрой», второстепенными – «Коммунальник». Для обработки используется дезраствор на основе хлора. По словам начальника Коммунального предприятия Зеленого строительства Петра Чекера, раствор согласован с Государственной санитарной службой. Он безопасен как для людей, так и для животных.

«Работать начинаем с 6:00 утра. Сейчас работаем по основным маршрутам, где есть большое скопление людей. Каждый день они будут корректироваться», – пояснил Чекер.

​

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Ранее сообщалось, что в Мариуполе проходит ежедневная санитарная обработка подъездов жилых домов специальным дезраствором. Такие работы ведутся во всех районах города.