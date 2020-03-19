На Донетчине отменили выезды мобильного сервисного центра МВД

На Донетчине отменены выезды мобильного сервисного центра (СЦ) МВД в связи с введенным карантином для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба СЦ МВД в Донецкой области на своей странице в Facebook.

«В связи с введением на территории Украины карантина, выезды мобильного сервисного центра МВД в Донецкой области временно отменены», – сказано в сообщении.

Отмечается, что о восстановлении выездов мобильного СЦ МВД в регионе будет сообщено дополнительно.