На Донетчине для контроля за соблюдением карантина на рынках создают мобильные группы

В Донецкой области контролировать выполнение требований карантина на рынках будут специальные мобильные группы. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила Татьяна Гайданская, начальник отдела развития конъюнктуры потребительского рынка управления развития предпринимательства, административных услуг и рыночной среды департамента экономики Донецкой облгосадминистрации на брифинге в Краматорске, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Согласно нормативным актам, с 17 марта до 3 апреля работает только розничная торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Поэтому рынки также закрыты, работает только продовольственный сектор», – отметила Татьяна Гайданская.

По ее словам, за нарушение правил карантина предусмотрено от 17 до 35 тыс. грн штрафа.

«Ответственность возложена на субъекты хозяйствования, на руководителей предприятий торговли», – подчеркнула чиновник.

Гайданская также добавила, что для контроля за выполнением требований карантина создаются мобильные группы, в состав которых входит Национальная полиция и представители органов местного самоуправления, которые будут контролировать и вести разъяснительную работу с предприятиями торговли.