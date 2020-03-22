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Ежедневно: На Донетчине вблизи Павлополя разминируют территорию (Фото)

22.03.20 18:43
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

Вблизи Павлополя (Волновахский р-н, Донецкая обл.) ежедневно продолжаются работы по разминированию территории. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, саперы одного из подразделений Объединенных сил регулярно проводят инженерную разведку фронтовых дорог, местности и полей мирных жителей неподалеку от Павлополя. «На этом участке армейцы постоянно обнаруживают и обезвреживают противотанковые и противопехотные мины и неразорвавшиеся снаряды большого калибра», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодня мины, неразорвавшиеся снаряды и остатки взрывных устройств являются одной из главных угроз жизни военнослужащих и украинцев, проживающих в районе проведения ООС. Поэтому очисткой этой местности от опасных устройств саперные подразделения занимаются ежедневно.

Фото: пресс-центр штаба ООС

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