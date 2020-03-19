На Луганщине взяли под стражу мужчину, стрелявшего в продавщицу магазина

В Лисичанске (Луганская обл.) сообщили о подозрении мужчине, который выстрелил в продавщицу магазина. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что 59-летнему жителю Лисичанска сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и разбойного нападения с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

«Следствием установлено, что 15 марта 2020 года нетрезвый мужчина совершил разбойное нападение на продуктовый магазин и, причинив продавщице огнестрельное ранение, незаконно завладел алкогольными напитками. Злоумышленник задержан по "горячим следам"», – напомнили в прокуратуре.

18 марта суд удовлетворил ходатайство о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, во время обыска по месту жительства обнаружен и изъят пистолет, из которого был произведен выстрел, около 80 патронов различного калибра, корпус гранаты РГД-5, раскладной лук для стрельбы самодельными стрелами.

«Также подозреваемый указал местонахождение тайника боеприпасов вблизи блокпоста "Лисичанск-Горское" Попаснянского района. Изъяты 4 гранаты ГД-5, 4 гранаты Ф-1, 450 патронов различного калибра, 3 магазина АК, 5 запалов УЗРГМ, дымовая шашка», – отметили в прокуратуре.

По обоим фактам обнаружения оружия и боеприпасов внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).