Перебегал дорогу: На Донетчине нетрезвый мужчина попал в ДТП

В Славянске (Донецкая обл.) водитель автомобиля «Skoda» сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

ДТП произошло накануне, около 17:00, по бул. Пасова.

«59-летний мужчина вышел на проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине была оказана медицинская помощь. Правоохранители проверяют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», – рассказали в полиции.

Славянским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».