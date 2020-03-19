Наполнять прилавки и не завышать наценки: На Донетчине готовятся проверять аптеки

В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом ожидается принятие Кабинетом министров Украины постановления о фиксации цен или предельных наценок на определенный перечень лекарств и медицинских средств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 марта, на брифинге в Краматорске сообщил заместитель начальника Главного управления Госпотребслужбы Украины в Донецкой области Владимир Кирилюк.

Он пояснил, что в связи с необходимостью обеспечения населения медицинскими средствами в период карантина по доступным ценам, в ближайшие два дня ожидается соответствующий регламент от правительства.

«Скорее всего, это будет в виде постановления Кабинета министров по введению опеределенного перечня лекарственных средств в разряд фиксированных или регулируемых. Соответственно, в нашем распоряжении [Госпотребслужбы] находится инспекция по ценовым вопросам, и когда будет получена такая регламентация, мы приступим к ее выполнению», – отметил Кирилюк.

Он также подчеркнул, что аптеки должны «очень трезво» относиться к наценке и к наличию средств, которые будут внесены в список фиксируемых или регулируемых.

«Не должно быть неоправданного отсутствия этого товара в реализации, то есть надо принять все меры, чтобы аптеки были насыщены всем необходимым. Это перечень, который мы все знаем, он обычный для сезонных заболеваний. Единственный вопрос – это фиксация цены или фиксация предельно допустимой наценки на товар», – сказал представитель Госпотребслужбы.

По его словам, как только будут даны разъяснения из центрального аппарата, Госпотребслужба начнет проводить мониторинг аптек по данному перечню лекарств.

«Это будет сделано оперативно. Единственное пожелание к субъектам хозяйствования: максимально наполнять прилавки и минимально устанавливать наценки», – резюмировал Кирилюк.