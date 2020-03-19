«МГБ ДНР» ввело новый порядок пересечения «границы»: Есть особые случаи

«МГБ ДНР» в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции утвердило новый порядок пересечения «границы», как с подконтрольной украинской власти территории, так и РФ.

«На участке границы между ДНР и подконтрольной Киеву территорией новый порядок действует с 17 марта 2020 года до особого распоряжения», – говорится в сообщении, размещенном местными интернет-ресурсами.

Согласно «порядку», запрещен въезд с подконтрольной украинской власти территории лицам (в том числе иностранным гражданам и лицам без гражданства) без постоянной регистрации места проживания в «республике», транзитный проезд через «ДНР» в Украину из РФ украинским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства.

«В исключительных случаях разрешен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства на территорию ДНР: при необходимости гуманитарного характера (тяжелая болезнь, следование на похороны, перевозка умерших, в иных не терпящих отлагательства случаях) при наличии у них подтверждающих документов, либо при наличии таковых у встречающей стороны», – говорится в «порядке».

В нем также дается инструкция относительно въезда-выезда в РФ. Напоминается, что с 18 марта до 1 мая 2020 года закрыт въезд на российскую территорию иностранным гражданам и лицам без гражданства в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что въезд в Россию разрешен тем жителям неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области, которые имеют:

российское гражданство;

направляются в РФ в составе организованных групп для оформления российского гражданства;

членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы;

лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство;

лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства;

водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR).

Кроме того, въезд в Россию на личных транспортных средствах разрешен жителям неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области при наличии паспорта гражданина РФ с обязательным заполнением российской таможенной декларации, на автобусах регулярного международного сообщения при наличии паспорта РФ.

Отмечается, что для пересечения границы в местных пунктах пропуска «Выселки», «Ульяновское» необходимо иметь паспорт РФ и «паспорт ДНР» для подтверждения местной прописки, а для пересечения международных пунктов пропуска «Новоазовск», «Успенка», «Мариновка», «Квашино» – достаточно российского паспорта.

Напомним, что МинВОТ дало разъяснение о том, что украинцев из временно неподконтрольных украинской власти части территорий Донецкой и Луганской областей будут пропускать на подконтрольную правительству территорию Украины во время карантина в случае критически важных жизненных обстоятельств.