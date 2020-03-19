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Подразделения ООС получили 16 тыс. медицинских масок: Как еще готовятся к COVID-19

19.03.20 17:42
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

При поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам передано 16 тыс. медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Для обеспечения противоэпидемического режима в подразделения Объединенных сил организовано снабжение медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики COVID-19, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии на случай развития осложнений от данной болезни», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодня в составе Объединенных сил 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Сейчас в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.

В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся учения по работе в случае выявления COVID-19. Тренировки проходят все, кто может быть причастным к транспортировке, изоляции, приему и лечению больных. Это, в частности, медицинский персонал госпиталей, воинских частей, водители санитарного транспорта, экипажи вертолетов.

В войсках постоянно выполняются режимно-изоляционные меры, такие как ограничение перемещения личного состава, отмена массовых мероприятий, отпусков, температурный контроль тела на входе в воинскую часть и тому подобное. Также регулярно проводится профилактическая дезинфекция помещений, мест общего пользования и пунктов питания.

На всех шести контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе ведения ООС проводится температурный контроль лиц, прибывающих из временно неподконтрольной украинской власти территории.

«На сегодня среди военнослужащих Объединенных сил случаев COVID-19 не зарегистрировано», – уточняется в сообщении.

Также в воинских подразделениях и среди гражданского населения проводится разъяснительная работа о мерах предосторожности и толерантного отношения к больным COVID-19 или лиц с подозрением на заболевание.

Как сообщалось ранее, Донецкая область получила 980 тыс. медицинских масок из государственного резерва Украины.

Также сообщалось, что военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса.

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