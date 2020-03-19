COVID-19: В Украине запустят интерактивную карту о ситуации в больницах

В Украине будет запущена интерактивная карта о ситуации в больницах относительно коронавируса COVID-19. Об этом сегодня, 19 марта, сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в ближайшее время Минздрав Украины запустит интерактивную карту, где в онлайн-режиме можно будет увидеть, как освобождаются кровати и перепрофилируются больницы в стране. Они, в первую очередь, будут принимать больных COVID-19.

Ляшко заявил, что четко разработан алгоритм оказания медицинской помощи, анализируя сценарии развития вспышки коронавирусной инфекции в Италии, опираясь на украинские стандарты, рекомендации ВОЗ и лучшие медицинские практики других стран. «Мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно в условиях самоизоляции. Для тех случаев, когда пациенты будут нуждаться в госпитализации, интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях, разработана карта, которая будет четко показывать бригаде скорой помощи, в какой больнице на сегодня есть свободная кровать, обеспеченная всем необходимым оборудованием, чтобы спасти жизнь», – рассказал главный санитарный врач.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.

Как сообщалось ранее, что в Донецкой области подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Он зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта.