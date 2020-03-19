Коронавирус Covid-19 поражает не всех людей подряд, а выборочно, – вирусолог

Коронавирус Covid-19 поражает не всех людей подряд, а выборочно – из-за того, что иммунная система у всех разная. Об этом заявила доктор медицинских наук, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко, сообщает « Укринформ ».

«Коронавирус заражает не всех подряд, а выборочно, во-первых, потому, что иммунная система у людей разная», – сказала она.

В то же время ученый заметила, что мы пока недостаточно знаем об этом вирусе. Поэтому никто не может объяснить, почему при других респираторных инфекциях, за исключением риновирусной, дети болеют первыми, а этот коронавирус, наоборот, чаще поражает взрослых.

Мироненко рассказала, что вирусов, которые могут поразить человека, очень много. Все они имеют тропность (сочетаемость с чем, направленность на что-то, – ред.) к различным тканям – одни поражают печень, другие – легкие, третьи – нервную ткань, другие кожу, лимфатические узлы и др.

«Covid-19 имеет тропность к легким, поэтому он вызывает именно пневмонию», – пояснила доктор медицинских наук.

Она отметила, что есть пять видов коронавирусов, присущих человеку, которые вызывают обычные респираторные заболевания без осложнений. «Известен еще один коронавирус SARS, который недолго циркулировал в 2002-2003 году. Тогда им переболело около 8 тыс. человек, то есть не так уж много, но уровень летальности был довольно высок – умерло более 900 человек. Однако благодаря ограничительным мерам с ним удалось справиться. Сейчас он исчез», – сообщила Мироненко.

Напомним, в Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован у жителя Мариуполя. Вирус обнаружили у 52-летнего мужчины, вернувшегося из Египта.