Пересечь КПВВ Донбасса во время ограничений: Правозащитники разъяснили, какими могут быть действия поэтапно

Сегодня, 19 марта, специалисты Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) дали рекомендации, как пересечь линию разграничения в зоне Операции объединенных сил (ООС) во время действия временных ограничений. Их опубликовала пресс-служба организации.

Так, правозащитники разъяснили, какими могут быть ваши действия поэтапно:

Трезво и холодно оцените ситуацию. Честно ответьте себе на вопрос «Действительно ли нужно куда-то ехать и ставить под угрозу свое здоровье?». Если есть симптомы ОРВИ – лучше остаться дома. Убедитесь, что ваше место жительства зарегистрировано на территории, на которую вы хотите попасть. По общему правилу, попасть на временно неподконтрольную территорию Украины или на контролируемую территорию можно только при наличии регистрации места жительства на такой территории. Без украинской «прописки» лучше остаться дома, если вы живете на неподконтрольной территории, и наоборот. Если у вас нет необходимого места регистрации, но возникли критически важные жизненные обстоятельства – вы можете пересечь линию разграничения в любом направлении. Причиной может быть работа, учеба (учтите, украинские образовательные учреждения в основном на карантине), необходимость лечения (многие плановые операции на территории Украины отменены), смерть близких родственников. Но на КПВВ вас попросят показать документ, подтверждающий такие обстоятельства. Заранее подготовьте пакет документов и отправляйтесь на КПВВ. Учитывайте, что в общественном транспорте действуют ограничения – пассажиры должны ехать исключительно в медицинских масках, которые каждые 2 часа нужно менять. На КПВВ вас ожидает температурный скрининг и медицинский осмотр. Если медики убедятся, что вы здоровы – направляйтесь к пограничникам. Представителю Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) нужно предъявить паспорт гражданина Украины или справку ВПЛ. При наличии жизненно важных обстоятельств – соответствующий документ (см. п 3). В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает не сам пограничник, а исключительно командующий Объединенных сил и индивидуально в каждой ситуации. Поэтому учтите, что даже с документом вас могут отправить домой из-за того, что причина недостаточно убедительна. Получили положительный для вас результат – можете ехать по делам. Но не забывайте о своей безопасности:

контактируйте с людьми на расстоянии не менее полутора метров;

пользуйтесь антисептиком;

по возможности – сразу помойте руки с мылом не менее 20 секунд.

Также правозащитники подчеркивают, что сразу после возникновения первых симптомов ОРВИ (боли в горле, повышенной температуры, кашля, прочее) – немедленно позвоните своему семейному врачу.

Как сообщалось ранее, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

Напомним, украинцев из временно неподконтрольных украинской власти части территорий Донецкой и Луганской областей будут пропускать на подконтрольную правительству территорию Украины во время карантина в случае критически важных жизненных обстоятельств.