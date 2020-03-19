Программы обеспечения жильем переселенцев в Украине малоэффективны, – правозащитница

Сегодня Украина предлагает внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) несколько программ обеспечения жильем, но в основном они малоэффективны, поскольку в стране не хватает социального жилья и возможностей обеспечить людей хотя бы временным жильем. В то же время принять участие в программах «Доступное жилье» или «Собственный дом» может небольшое количество переселенцев, и прежде всего – из-за необходимости иметь достаточно средств. Такое мнение выразила правовой аналитик Наталья Кожина во время круглого стола Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) «Обеспечение ВПЛ, участников АТО и ООС жильем: государственные программы и инициативы». Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

«По нашему мнению, пока не будут приняты государственные инициативы по выплате людям денежной компенсации за утраченное имущество, ситуация существенно не изменится», – добавила Кожина.

Как сообщила юрист ПГ «СИЧ» Виталия Серебрянская, организацией был проведен анализ и определили проблемные вопросы обеспечения прав переселенцев, временно проживающих в местах компактного поселения, в частности, в городках из сборных модулей и общежитиях. «Среди самых распространенных проблем были обнаруженные высокие тарифы на коммунальные услуги, отсутствие осмотра и экспертизы технического состояния модулей, необходимость ремонта, а также – отсутствие местных программ по предоставлению ВПЛ альтернативного социального жилья после вывода из эксплуатации городков из сборных модулей. По нашим данным, некоторые меры по обеспечению жильем ВПЛ финансируются международными донорами. Готовые к эксплуатации объекты передаются на баланс местных властей, после чего донор не вмешивается в процесс и это порождает ряд правонарушений», – рассказала она.

Напомним, в Украине решить жилищный вопрос для переселенцев может создание Фонда оккупированного жилья.