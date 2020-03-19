Врачи стабилизировали состояние жителя Мариуполя с коронавирусом

Врачам удалось стабилизировать состояние жителя Мариуполя (Донецкая обл.), который заболел COVID-19. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Сейчас 52-летний мужчина, который недавно вернулся из Египта, находится в изолированной палате-боксе под постоянным наблюдением медиков. «Состояние больного приближается к удовлетворительному. Врачи имеют все необходимое для преодоления болезни. Подчеркиваю, что это единственный официально зафиксированный случай заболевания в Донецкой области, и мы делаем все необходимое для того, чтобы болезнь не распространялась дальше», – сказал Педенко.

Напомним, что еще три человека, ранее вернувшихся из Египта, госпитализированы в лечебные учреждения Константиновки и Мирнограда (Донецкая обл.) с подозрением на заражение коронавирусом.