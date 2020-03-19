На Луганщине СБУ обнаружила тайник с похищенным оружием (Фото)

На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили схрон с оружием, которое похитили в 2014 году из части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Из тайника, спрятанного в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Новопсковского района, оперативники изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, 2 осколочные гранаты РГ-42, 2 автомата АК-74 и большое количество патронов различного калибра», – говорится в сообщении.

По оперативной информации, схрон еще в 2014 году устроил участник одного из незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР».

«Боевик имел двойное гражданство Украины и Российской Федерации и в то время жил на Луганщине. Сепаратист контактировал с представителями российских спецслужб и, вероятно, причастен к подрыву моста в селе Подгоровка Старобельского района», – пояснили в пресс-центре СБУ.

Сейчас на месте находки продолжаются следственные действия.