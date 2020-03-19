На Донетчине заработала «горячая линия» психологической помощи

В Донецкой области начала работу «горячая линия» психологической помощи для молодежи. Обращаться можно по телефону или на электронную почту. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает Управление семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что в связи с объявлением карантина в Украине практический психолог Донецкого областного детско-молодежного центра Татьяна Ефремова будет предоставлять индивидуальные консультации для детей, молодежи и родителей.

«Предлагаем свою помощь в случаях неуверенности в себе и собственных силах, тревожности, стрессовых ситуаций, трудности в принятые решений, не желательных эмоциональных состояниях, ощущении, что надо с кем-то поговорить», – говорится в сообщении.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 095 429 20 53, либо написать на электронную почту: efremova.t@ukr.net.

Консультации будут предоставляться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.