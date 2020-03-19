ДТП в Краматорске: 17-летнего юношу доставили в больницу

В Краматорске полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой пострадал 17-летний юноша. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, сегодня, 19 марта, около 1:30 ночи автомобиль «RENAULT Lagun», за рулем которого находился 18-летний парень, двигался по ул. Свободы со стороны поселка Ясногорка. Не справившись с управлением, водитель выехал за пределы проезжей части, где врезался в препятствие.

В результате аварии 17-летний пассажир получил травмы, степень тяжести которых будет установлена ​​после проведения экспертизы. Юношу доставили в больницу.

«По данному факту следственным Краматорского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)», – говорится в сообщении.

Сейчас полиция ведет расследование.

Следует отметить, что санкция ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.