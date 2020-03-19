Подвоз сотрудников транспортом предприятия: В Донецкой ОГА ведут переговоры с бизнесом

Промышленные предприятия, которые имеют свой автопарк, могут организовать подвоз своих сотрудников на работу, но не более чем по 10 человек. Об этом сегодня, 19 марта, на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов, передает корреспондент «Донецких новостей».

В частности, он ответил на вопрос,

По его словам, вопрос на сегодня еще не решен, так как нет пояснений от Кабмина. Но вчера уже прошло совещание, и будут внесены изменения в постановление Кабмина, касающиеся сферы перевозок. «Те предприятия, которые имеют свой транспортные состав или АТП, они могут проводить перевозки. Они должны составить список работников предприятия, маршрутный лист, по которому пойдет транспортное средство, но все же в этом транспорте должно быть не более 10 человек», – сказал Литвинов, уточнив, что, возможно, в дальнейшем могут быть изменения при условии дополнительной санитарной обработки транспортного средства.

По его словам, таким образом можно минимизировать потери бизнеса из-за введения ограничений и обеспечить безопасное перемещение людей.

Напомним, что с 18 марта, с 12:00, запрещены перевозки более 10 пассажиров в одном транспортном средстве, которое выполняет регулярные перевозки.