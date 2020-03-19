Компания «Вода Донбасса» дала пояснения в связи с коронавирусом COVID-19

С эпидемиологической точки зрения питьевая вода, которая очищается и обеззараживается на фильтровальных станциях КП «Компания "Вода Донбасса"» абсолютно безопасна. Об этом сегодня, 19 марта, заявила пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что дополнительных мер очистки вода не требует. «В связи с введением карантина дополнительные меры по очистке и обеззараживанию питьевой воды не нужны», – говорится в сообщении.

«Согласно информации Всемирной организации здравоохранения,которая касается питьевой воды, коронавирус COVID-19 в воде не живет», – отметили в компании «Вода Донбасса».

Напомним, что коронавирус Covid-19 поражает не всех людей подряд, а выборочно – из-за того, что иммунная система у всех разная.